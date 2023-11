VIDÉO - "Je croise les doigts pour que ça ne monte pas plus" : le retour de la pluie inquiète le Pas-de-Calais

À Neuville-sous-Montreuil (Pas-de-Calais), les jours se suivent... et l'eau ne s'évacue toujours pas. Dans le reportage du 20H en tête d'article, on peut comparer le niveau d'eau entre ce samedi et aujourd'hui : il n'a pratiquement pas baissé. Les habitants ont toujours les pieds dans l'eau dans plusieurs rues du village, et plusieurs sinistrés ne peuvent toujours pas rentrer chez eux. "Au bout de mon jardin, j'ai plus de deux mètres d'eau", témoigne un homme au micro de TF1. "Il y a encore de l'eau dedans, donc les pompiers nous ont conseillé de ne pas ouvrir la porte pour que ça ne s'engouffre pas, et je croise les doigts pour que ça ne monte pas plus", témoigne une femme.