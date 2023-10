VIDÉO - "Je suis dépité" : trois ans après la tempête Alex, le village de Tende de nouveau durement touché

Jeudi soir et ce vendredi encore, le sud-est de la France a été frappé par la dépression Aline. Parmi les endroits touchés figure la vallée de la Roya, où les deux passages à gué de Tende et de Saint-Dalmas sont impraticables. La pluie n'a pas cessé. Alors pompiers et gendarmes ont multiplié les patrouilles pour vérifier que la population la plus exposée puisse être mise en sécurité préventivement, notamment dans la salle communale du village de Tende.

Là, un homme réagit face à la caméra du JT de TF1, dans le reportage en tête de cet article : "Les gendarmes nous ont fait sortir et on est là, tranquilles, en espérant que tout aille bien". Un autre salue l'anticipation des services de secours : "Il vaut mieux être là que mettre des gens en danger."