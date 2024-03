VIDÉO - "On n'y croyait pas trop" : les chutes exceptionnelles de neige ont surpris habitants et skieurs

La neige est tombée en abondance, dimanche, sur les massifs du quart sud-est. Des chutes importantes et brutales qui s'accompagnent aussi d'un fort risque d'avalanche. Le 20H de TF1 l'a constaté sur place.

À Sorbiers (Loire), près de Saint-Étienne, dimanche 3 mars après-midi, les automobilistes roulaient au pas quand les enfants, ravis, cherchaient la vitesse. "On se disait 'ca y est, c'est fini l'hiver'. Et en fait, bah non", s'amuse une mère de famille, alors que son fils "est très content, il n'attendait que ça", poursuit-elle face à la caméra du 20H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article.

Il y a encore quelques jours, un simple tee-shirt suffisait presque. Le retour de l'hiver a été aussi rapide qu'inattendu. "On n'y croyait pas trop, parce que la température était haute, jusqu'à 15-17 degrés. Donc ça a été un peu surprenant", nous confie un autre passant, sous les flocons.

Ce lundi, encore trois départements en vigilance orange pour risque d'avalanche

Quelques centimètres sont tombés en plaine, mais jusqu'à 50 centimètres en altitude, à Isola 2000. À cause d'une route impraticable, la station était encore totalement isolée ce matin du lundi 4 mars. Le risque d'avalanche est au plus haut : niveau cinq sur cinq.

À Serre Chevalier, le risque est un peu moins élevé, mais on attendait encore 30 centimètres de neige dans la nuit de dimanche à lundi. Les pisteurs effectuaient dimanche après-midi des repérages pour effectuer des avalanches préventives le lendemain. "Les avalanches, suivant les endroits, peuvent aller jusque sur les pistes. Si on le fait préventivement, on sait à quel moment ça se produit et on ne risque pas l'accident", explique Robert Silvestre, pisteur et observateur météo.

Le domaine skiable sera sécurisé, mais le hors-piste est fortement déconseillé, comme dans la plupart des stations des Alpes. Trois départements restent, ce lundi, en vigilance orange pour risque d'avalanche.