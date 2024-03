VIDÉO - Elle a dépassé les 4 mètres, les images de la crue de la Seine

Le niveau de la Seine ne cesse de monter à Paris depuis quelques jours. La zone est placée en vigilance jaune "crues" par Météo-France. Le fleuve devrait atteindre son pic mercredi.

Elle a dépassé les 4 mètres. Le niveau de la Seine, à Paris, est monté ces derniers jours jusqu'à déborder de son lit dans certains secteurs. Conséquence de "l'arrivée des ondes de crue se propageant à l'amont de Paris", précise le site de la mairie. La capitale a ainsi été placée en vigilance jaune pour "Crues" par Météo-France et la Seine a atteint son pic dans la nuit de mardi 5 à mercredi 6 mars. Selon les données disponibles sur le site de Vigicrues, le fleuve a franchi la barre des quatre mètres, avec précisément 4,03 mètres mesurés par la station d'Austerlitz, dans le centre de Paris.

Ce mercredi matin, le niveau de la Seine semble se stabiliser autour des 3,98 mètres, et le fleuve devrait entamer une lente baisse en fin de journée en raison "d'une météo favorable", précise la Ville de Paris. Une situation "certes impressionnante, mais qui n'est pas exceptionnelle et qui est même tout à fait normale pour la saison", précise dans la vidéo en tête de cet article Stéphanie Peigney-Couderc, directrice adjointe du bassin de Seine des Voies Navigables de France. "On ne la rencontre pas tous les ans, mais la dernière fois, par exemple, c'était en 2016, 2018 et 2020", explique-t-elle encore au micro de Stefan Etcheverry, dans "Bonjour ! La Matinale TF1".

Certains secteurs fermés

Conséquence de cette crue de saison, certains tronçons en bord de Seine ont été fermés. La ville indique que le quai des Orfèvres, la pointe du Vert Galant, le quai des Célestins, le quai Henri IV (Port des Célestins), le quai de Bourbon et la promenade Maurice Carême sont fermés. Sont également interdits, les souterrains des Tuileries et Henri IV, de l’Ile aux Cygnes, de la voie Georges Pompidou, du port Debilly et du port de Montebello (5e).

Si la crue de la Seine perturbe la circulation sur les quais, les niveaux atteints en ce mois de mars restent loin de records de janvier 2018, où elle avait atteint 5,88 mètres ou de 2016 avec ses 6,10 mètres. Le point le plus haut jamais atteint a été enregistré lors de la crue centennale de janvier 1910 avec 8,62 mètres.