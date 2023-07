VIDÉO - Les orages laissent des milliers de foyers sans électricité dans le Sud-Ouest

De violents orages se sont abattus dans plusieurs départements du Sud-Ouest, mais le Gers est le plus touché. On y dénombre plus de 10.000 foyers privés d’électricité et 120 interventions des pompiers depuis hier soir. De nombreux dégâts ont également été enregistrés à Pau (Pyrénées-Atlantiques), où des rafales jusqu’à 166 km/h ont déraciné les arbres. Un sexagénaire a été gravement blessé, et est toujours hospitalisé. Les Landes non plus n’ont pas échappé aux intempéries : les arènes d'Aire-sur-L'Adour ont notamment été très endommagées.