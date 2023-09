VIDÉO - Météo : avec des températures jusqu'à 38°C, le quotidien à nouveau chamboulé

Changement d'habitude également pour cette habitante. À 88 ans, Odette a ouvert ses fenêtres très tôt ce lundi matin pour faire entrer la fraîcheur, comme il y a dix jours, lors d'une précédente canicule. "C'est étonnant parce que ça n'arrivait pas avant, en général après le 15 août, il n'y avait plus de fortes chaleurs, tout change maintenant", observe-t-elle. Pour se protéger de la chaleur, elle a tout prévu. Refermer ses fenêtres bien sûr, faire une sieste un peu plus longue l'après-midi, et ne pas se servir de la gazinière ou du four.