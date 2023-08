VIDÉO - Météo des vacances : les marchands de glaces font grise mine, pas les vendeurs de pulls

Dans une rue en bord de plage, deux commerces côte à côte et deux perceptions bien différentes de la saison. D'abord, les glaces et crêpes à emporter de Marie, qui peinent à attirer même les plus gourmands : "On est à -25% du chiffre d'affaires qu'on devrait faire" Juste à côté, Fleur Boisseleau, une saisonnière du magasin de vêtements J&J Store, a tout misé sur les gros pulls à capuche, une bonne intuition : "On en vend un peu plus d'une vingtaine par jour. Pour cette période, c'est beaucoup".

Mais un tout petit peu d’observation suffit à comprendre quel commerçant travaille très bien en ce moment. Les éternelles boutiques de cirés, évidemment. On en voit au moins quatre fois plus que les jours ensoleillés. Pour Coline Bachelard, gérante du magasin de vêtements "Tante Huguette", le motif de l’été est le léopard : "Hyper tendance. C'est le nouveau noir", sourit-elle.