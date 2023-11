VIDÉO - "Une agréable surprise" : en Haute-Savoie, la neige tombe en abondance à basse altitude

"On est début novembre, ce sont les premières chutes, c'est agréable", nous lance un passant occupé à déneiger. À quelques centaines de mètres, Patrice Angelloz-Nicoud, un commerçant, s'active : il doit vider tous ses cartons et ranger son magasin avant l'ouverture prévue samedi. "On est toujours content de commencer une saison comme ça avec la neige", souligne-t-il.