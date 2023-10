VIDÉO - Coup de chaud en octobre : à Marseille, des plages bondées comme au mois d'août

On se croirait en plein été ce lundi matin sur la plage des Catalans. Avec une mer Méditerranée à plus de 20°C, les Marseillais n'ont pas hésité à reprendre leurs habitudes estivales pour bien commencer cette semaine automnale. "On a déposé les enfants à l'école et maintenant, une petite baignade puis on va travailler", sourit une jeune femme rencontrée par les équipes du 13H de TF1. "La mer, c'est un bain de jouvence : après, on a 'super la patate', on est bien", s'exclame une autre.