Parfois pluvieux dans le nord, notamment le long du littoral, le temps devrait être plus doux et ensoleillé dans le sud de la France. À quoi s'attendre près de chez vous ce mardi 28 mai ? Découvrez les prévisions météo d'Ange Noiret dans "Bonjour ! La Matinale TF1".

Grisaille au nord, ciel bleu au sud. Météo-France prévoit un temps légèrement pluvieux ce mardi 28 mai de la Bretagne et des Pays de la Loire jusqu'aux Hauts-de-France, avec des nuages et de faibles précipitations dès le matin avec de faibles pluies passagères.

Du mieux dans l'après-midi

Le vent de sud-ouest se renforcera jusqu'à 60 km/h en rafales près des côtes de Manche. L'après-midi, alors que de la Haute-Normandie jusqu'à la frontière belge le temps restera gris, les ondées se feront plus rares des Pays de la Loire jusqu'à l'ouest de la région parisienne. Sur le reste de la moitié nord du pays jusqu'au nord de l'Aquitaine, le ciel sera bien gris le matin, plus lumineux l'après-midi.

Les conditions météo seront bien plus agréables au sud. De l'Aquitaine aux Alpes et la Méditerranée, les éclaircies domineront, les rares averses se limitant aux reliefs des Pyrénées, des Alpes et de la Corse.

Les températures minimales oscilleront entre 6°C et 10°C sur le quart nord-est jusqu'au Massif central, elles iront de 8°C à 12°C degrés ailleurs en général, 10°C à 15°C près de la Méditerranée. Les maximales seront stationnaires sur la moitié nord avec 16°C à 21°C, mais en hausse au sud avec 20°C à 25°C, localement 26°C ou 27°C degrés près de la Grande Bleue.