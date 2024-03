Retour de la pluie, neige en montagne... à quel temps s'attendre ce week-end ? Les prévisions météo

Si ce jeudi 7 mars est placé sous le signe du soleil dans une bonne partie du pays, le répit sera de courte durée. La fin de la semaine et le dernier week-end des vacances scolaires devraient être marqués par le retour d'un temps agité. Découvrez les prévisions météo.

Le soleil a gagné une bonne partie de l'Hexagone ce jeudi... mais il ne va pas s'y installer. Alors que le printemps s'apprête à pointer le bout de son nez (20 mars), la fin de semaine va être marquée par le retour d'un temps perturbé.

Les prévisions pour vendredi

Vendredi 8 mars, "la dépression se dirigera vers le Golfe de Gascogne et fera progresser la perturbation pluvieuse sur la façade ouest du pays", indique Météo-France. "Plus à l'est, des remontées méditerranéennes apporteront des pluies copieuses et orageuses notamment sur le flanc sud du Massif central. Les cumuls de pluie pourraient atteindre jusqu'à 80-100 millimètres en 24 heures près des Cévennes."

Du vent pourrait également accompagner ce temps perturbé. "Le vent de sud soufflera fort avec des rafales à 80-100 km/h sur les Pyrénées, le Massif central, le Languedoc, la Provence et la Côte d'Azur", prévoit le service météorologique. "En soirée et la nuit suivante, les pluies faibliront en Occitanie, mais persisteront sur les Cévennes. La perturbation gagnera la région PACA, Rhône-Alpes et la Bourgogne Franche-Comté. Le littoral aquitain verra l'arrivée d'une nouvelle perturbation."

Les prévisions pour ce week-end

Samedi 9 mars, le temps s'annonce encore plus maussade. "Le sud-est du pays (en particulier les régions de l'Aveyron jusqu'à la Côte d'Azur) pourraient être à nouveau très arrosées avec des cumuls de pluie avoisinant encore les 80-100 mm en 24 heures par endroits", selon Météo-France. "Les passages pluvieux pourront temporairement atteindre les régions du nord. Le vent de sud à sud-est soufflera fort de nouveau avec des rafales entre 80 et 100 km/h sur l'Occitanie, l'Auvergne Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur."

En moyenne montagne, de la neige est attendue à quelques jours de la fin de l'hiver. Quelque 15 à 30 centimètres de neige devraient tomber dès 1300 mètres d'altitude dans les Alpes du Sud, et "jusqu'à 50 centimètres dès 1800 mètres", indique Météo-France.

Du côté des températures, elles "resteront peu éloignées des moyennes saisonnières, un peu supérieures toutefois au nord, surtout près des frontières du nord-est, tandis que les régions près des Pyrénées connaîtront par moment une bonne fraîcheur".