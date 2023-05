VIDÉO - Du soleil et quelques orages : découvrez les prévisions météo du jour

Le matin, les températures seront comprises entre 7°C et 13°C sur la moitié nord et entre 12°C et 17°C sur la moitié sud. L'après-midi, elles atteindront 17°C à 21°C près de la Manche, 24°C à 28°C sur le reste du pays, et jusqu'à 28°C à 30°C en Nouvelle-Aquitaine et sur l'ouest de l'Occitanie.