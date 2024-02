VIDÉO - Des vents jusqu'à 135 km/h : les images de la France balayée par la tempête Louis

Des vents dépassant les 100 km/h, des pluies diluviennes... Ce jeudi, la tempête Louis a balayé la France d'Ouest en Est. Les intempéries ont provoqué la mort d'un automobiliste noyé dans sa voiture dans les Deux-Sèvres, et plongé 90.000 foyers dans le noir.

Un arbre centenaire déraciné par des vents à plus de 100 km/h. Une toiture endommagée, deux voitures détruites.

À Nantes (Loire-Atlantique), la tempête Louis a soufflé pendant trois heures, nécessitant l'intervention des pompiers à quarante-cinq reprises.

TF1

Les rafales les plus puissantes sont intervenues sur le littoral atlantique, avec 135 km/h à la pointe de Chémoulin (Loire-Atlantique), et 126 km/h sur le cap de Carteret (Manche). La tempête Louis a par ailleurs dissuadé des pêcheurs bretons au Conquet (Finistère) de prendre le large. "La météo ce n'est pas terrible du tout, le plan d'eau n'est pas terrible", lance l'un d'entre eux dans le reportage en tête de cet article.

À Ouistreham (Calvados), le bateau chargé de faire la navette avec l'Angleterre a été contraint de tourner en rond pendant deux heures et demie à cause de la mer trop agitée avant de rejoindre son port. "Je suis épuisée, la journée a été longue !", s'exclame une passagère à peine arrivée.

Un automobiliste mort noyé dans les Deux-Sèvres

Dans le département des Deux-Sèvres, placé en début de journée en vigilance orange pour pluie-inondations et qui l'est toujours pour crues jusqu'à vendredi inclus, un homme de 52 ans s'est retrouvé piégé dans sa voiture après avoir emprunté une route barrée à hauteur de Saint-Georges-de-Noisné, ont indiqué les pompiers.

"À 13 heures, l'homme s'est engagé sur le pont et le fort courant l'a emmené dans la rivière. Sa voiture a été retrouvée une centaine de mètres plus tard bloquée dans les arbres. Piégé à l'intérieur, l'homme est mort noyé", ont-ils précisé (voir le reportage ci-dessous pour plus d'informations).

Inondations, crues... un automobiliste meurt noyé Source : JT 20h Semaine

Une rafale à 124 km/h au sommet de la tour Eiffel

Sur le passage de la tempête Louis, une rafale à 124 km/h a été enregistrée au sommet de la tour Eiffel à Paris. En Île-de-France, des fortes pluies ont accompagné les rafales de vent, comme le montre la vidéo ci-dessous, prise à Goussainville (Val-d'Oise). La rivière du Grand Morin, en Seine-et-Marne, menace quant à elle de déborder.

Des arbres sont tombés à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), juste à côté de Paris.

TF1

La météo a également provoqué de très fortes perturbations sur les rails. À la gare Saint-Lazare, à Paris, plus aucun train ne circule vers la Normandie au moins jusqu'à 22 heures. Des centaines de passagers sont bloqués. "J'attends pour l'instant. Si jamais ça ne se débloque pas ça sera le taxi", réagit un voyageur. "J'espère qu'il y en aura, sinon je vais devoir trouver de quoi me loger sur Paris", se désole un autre.

Le nombre de foyers plongés dans le noir se chiffre en dizaine de milliers, 90.000 "sur une grande partie nord de la France", a annoncé ce jeudi le gestionnaire du réseau de distribution Enedis dans un point sur la situation à 18h30. Ce jeudi soir, seuls trois départements sont placés en vigilance orange en raison du risque de crues : la Seine-et-Marne, les Deux-Sèvres et la Vendée. L'alerte se poursuivra vendredi au sein de ces trois territoires.