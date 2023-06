VIDÉO - Intempéries : le Sud de nouveau touché par les orages

Après une accalmie ce lundi 12 juin au matin, les orages ont repris de plus belle sur le sud du pays, surtout dans le Gard où se sont abattues des pluies torrentielles, accompagnées de puissantes bourrasques. À Pouzilhac, ces intempéries ont même surpris les habitants. "Un déluge de pluie, des torrents sur les routes. L'électricité a aussi été coupée, plus d'Internet, plus de téléphone", résume une habitante dans le reportage du 20H de TF1 visible en tête de cet article.