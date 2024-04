VIDÉO - "On ne s'y attendait pas au mois d'avril" : la neige est de retour dans l'est

Dans plusieurs départements de l'est du centre-es-, la neige est de retour à basse altitude. Les habitants, surpris, ont dû s'adapter. Le JT de TF1 est allé voir sur place.

C’est un paysage que les habitants de Gilley (Doubs) ne s’attendaient plus à voir cette année : 10 centimètres de neige sont tombés pendant la nuit de mardi 16 à mercredi 17 avril, ainsi qu'au matin, à 800 mètres d’altitude. Une commerçante confie au JT de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article, qu'elle ne s'attendait "pas à autant" de neige.

Dans le village, Marlène et son fils Léonard n’avaient pas vu de neige depuis novembre dernier. "Ce week-end, on était en tongs, en débardeur, barbecue… ça fait un choc, un choc thermique", explique la mère de famille. Dans la région, on a perdu 25 degrés en seulement quatre jours.

Pour des touristes venues de Strasbourg (Bas-Rhin), la situation est incroyable. "Avant-hier, on avait pas mal de soleil, du ciel bleu", souligne l'une d'elles. "On ne s'attendait pas à voir de la neige au mois d'avril", complète une autre.

Mais dans la région, pour les anciens, la neige en avril est habituelle. "C’est encore la saison où on a de la neige. On n’a pas rangé les doudounes", affirme ainsi une femme. Mais même les habitués ont quelques difficultés sur la route. "C'est très glissant, il faut aller très doucement", confirme une automobiliste. "On sait que l'hiver peut revenir à tout moment", abonde une autre.

La situation devrait s’améliorer ce mercredi après-midi, car les températures seront à la hausse. La neige, elle, ne devrait pas tenir sur les routes.