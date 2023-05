VIDÉO - Météo : la France entre deux saisons

Cela se ressent sur le marché. Après plusieurs semaines de temps maussade, le soleil donne envie à tous de faire le plein de vitamines. Derrière son étal, Andréa vend plus de fruits. "Forcément, quand il y a du beau temps, il y a plus de beaux fruits, plus de fraises, plus de cerises, plus de sourires, c'est agréable", réagit la commerçante au micro du 13H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article.