VIDÉO - Alerte météo : le ras-le-bol des habitants menacés par de nouvelles crues dans le Pas-de-Calais

L'alerte orange aux crues est à nouveau déclenchée dans le Pas-de-Calais. L'eau remonte notamment du côté de la Canche. Les habitants de ce département en partie inondé depuis 22 jours sont exaspérés.

De la pluie, encore et encore ! Dans le village de Neuville-sous-Montreuil, dans le Pas-de-Calais, la maison médicale et la pharmacie baignent dans un mètre d'eau. Le quartier est toujours inondé. Et pomper ne sert à rien puisque, par un effet de vase communicant, l'eau reviendrait immédiatement. Stéphane et son épouse Marlène sont de retour chez eux pour récupérer ce qui peut l'être encore. Mais leur jardin est un lac.

Que se passe-t-il ? Il y a de l'eau partout. Dans les champs, les fossés sont pleins. Et la Canche est prête à déborder. Le premier problème, c'est la pluie. Le deuxième, c'est l'ensablement à l'embouchure qui fait que le fleuve n'arrive pas à se vider.

Le Montreuillois est, en fait, pris au piège entre la Canche et la Course, un autre cours d'eau. La Canche se jette dans la mer, mais son embouchure est totalement ensablée. Les habitants sont désespérés et ils savent que les inondations vont durer encore longtemps. De nouveaux débordements potentiellement importants sont en effet attendus en raison des pluies qui affectent le département aux sols toujours saturés après les inondations dévastatrices de novembre.