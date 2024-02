VIDÉO - Météo : fin février, l'hiver arrive enfin à Metz

La Lorraine connaît enfin des températures de saison ce jeudi. En Moselle, on a eu un mois de février particulièrement doux. Cet hiver 2023-2024 se classe au 3e rang des hivers les moins froids jamais mesurés dans le pays.

Ambiance hivernale ce jeudi matin à Metz, 1 degré au lever du jour. Pourtant, certains arbres déjà en fleur nous rappellent que ce mois de février fut extrêmement doux. Un habitant nous raconte : "C'est le mois le plus froid d'habitude, ça va à des -5°C, voire -10°C. Et là, je crois qu'il y a eu un coup de gel à -1°C, -2°C mais pas plus". Avec 8,6°C en moyenne, Metz a vécu le mois de février le plus chaud de son histoire. Il a presque fallu attendre les derniers jours du mois pour sortir gants et bonnets. Sur les marchés, ce sont surtout les pluies qui ont marqué.

La fraîcheur matinale des derniers jours de février arrive un peu tard. Chez un fleuriste-pépiniériste, les primevères ou les pensées sont en fleur avec deux semaines d'avance. Il nous explique : "On est obligé d'enlever les fleurs, parce qu'elles sont trop avancées. Pour les freiner, il n'y a que le froid, mais on n'a eu que de la douceur cet hiver".

Même si le brouillard a du mal à se lever, il fait dix degrés en fin de matinée. À Metz, l'hiver semble déjà vouloir laisser sa place au printemps.