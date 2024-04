"Je vais me caler devant un poêle" : en Isère, la chute des températures est froidement accueillie

Partout en France, les températures ont chuté ces derniers jours. Une nouvelle pas spécialement bien accueillie par les habitants, à une époque de l'année où l'on aspire au beau temps. Le JT de TF1 l'a constaté en Isère.

Il a fallu tout ressortir du placard. Ce jeudi 18 avril au matin, il faisait à peine deux degrés à Saint-Laurent-du-Pont (Isère). "Il ne faut pas attraper froid ! Entre dimanche où il faisait 30 degrés et aujourd'hui...", constate une femme face à la caméra du JT de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article.

Alors, ici, on ne traîne pas trop longtemps dehors. "Je vais me caler devant un poêle et je vais faire des jeux avec les enfants. Comme en hiver", confie une mère de famille.

Des températures accueillies froidement par les habitants présents sur le marché de la commune. "C'est une mauvaise nouvelle... On a envie de jardiner maintenant !", explique une habitante.

Et avec des températures en baisse, c'est encore l'heure des fromages d'hiver, indique la fromagère. Dans le café du centre, tout se passe à l'intérieur, au chaud. Et pour se réchauffer, il n'y a pas 36 solutions : "Du thé, du café, un peu de chocolat... un peu de tout", nous confie une cliente. Si le froid et la grisaille se sont installés, la neige, elle, s'est arrêtée aux portes du village.