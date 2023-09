VIDÉO - Météo : plus de 38°C, le retour inattendu de la chaleur

Des rues désertes, des volets clos et une Marianne bien esseulée sur cette place de Jonzac en Charente-Maritime. Cet après-midi du 4 septembre, le mercure a grimpé jusqu'à 37°C, soit 13 de plus que les normales de saison. Alors pour trouver des habitants, direction un parc ombragé. "La semaine dernière, on avait froid, on aurait presque allumé le chauffage et maintenant il faudrait la piscine", s'étonne une habitante. "Ce qui est étonnant ces derniers temps, c'est l'effet yo-yo", renchérit sa voisine dans la vidéo du 20H de TF1, en tête de cet article. Quelques rues plus loin, des ouvriers ont bravé la chaleur pour mener à bien leurs travaux.