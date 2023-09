Sécheresse et pluies diluviennes en Europe : un phénomène exceptionnel ?

Ce phénomène est ce que l'on appelle le "blocage en oméga". Depuis ce week-end, nous sommes coincées entre deux masses d'air frais. Les "gouttes froides" qui entraînent fraîcheur et précipitation au large du Portugal et de la Grèce. Entre les deux, la chaleur de l'Afrique du Nord remonte. Cela crée donc un anticyclone et des températures très élevées comme ce mercredi. Ce phénomène existait déjà mais, désormais, le réchauffement climatique accentue sa fréquence, son intensité et ses conséquences.