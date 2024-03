Records de chaleur en février : comment expliquer ce phénomène ?

En France, au mois de février, la température moyenne a augmenté à un niveau jamais vu depuis 1990 : à +3,4°C au-dessus des normales. Un phénomène plaisant mais inquiétant. Comment l'expliquer ?

Dans l'Hérault, la température moyenne en février a été de 10,2°C, soit 3,2°C de plus que la normale de saison. "Il y a déjà des bourgeons, ça fait peur pour la nature", confie une femme au 20H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article. Une autre abonde : "Ça fait un peu peur."

Cette chaleur étonnante se retrouve partout dans l'Hexagone. En février, une hausse moyenne de 3,45°C a été enregistrée par rapport aux normales de saison, avec parfois des écarts impressionnants : +4,2°C en moyenne à Saint-Quentin (Aisne), +4,9°C à Pontarlier (Doubs), et même +6,4°C à Péone (Alpes-Maritimes).

Pourquoi une telle chaleur ? Pour Météo-France, ce phénomène vient des océans. "On est dans des courants d'ouest, donc qui apportent de la douceur océanique, et on observe que ces océans sont de plus en plus chauds. Cela a entrainé des anomalies marquées, des excédents de température à la surface des mers", analyse Christelle Robert, prévisionniste au sein de l'agence météorologique.

Quelles sont conséquences de ces températures en hausse ? Les asperges sauvages poussent déjà dans le Sud, les pêchers sont en fleurs dans la Drôme, et les fraises ont deux semaines d'avance dans l'Hérault. D'après Météo-France, ces températures de 2 à 3°C au-dessus des normales des saisons devraient se poursuivre jusqu'au printemps.