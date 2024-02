VIDÉO - Météo très douce : "Ce qui était exceptionnel devient de plus en plus habituel", explique un prévisionniste

On peut s’en réjouir si on n'aime pas le froid, mais on doit surtout s’en inquiéter. Nous sommes au cœur de l’hiver et, dans de nombreuses régions, les températures sont huit ou dix degrés au-dessus des normales de saison. Quelles peuvent-être les conséquences de cette chaleur précoce ?

Sur la plage d’Hendaye ce mercredi après-midi, le thermomètre affichait 23 degrés et un grand soleil. Difficile dans ces conditions de se croire encore en hiver. Et c’est pareil partout en France. Neuf degrés au-dessus des normales à Biarritz, mais aussi à Nantes, avec plus de huit degrés. Tandis qu'à Besançon, c’est six degrés de plus, et sept à Paris.

Ça traduit la poursuite du réchauffement climatique. Ce qui était exceptionnel devient de plus en plus habituel François Jobard, prévisionniste à Météo-France.

Une douceur qui pose question. En effet, depuis deux ans, les températures dépassent chaque mois les moyennes de saison. Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous, qui détaille les températures moyennes enregistrées du 1er janvier 2022 au 12 février 2023, les pics en rose sont de plus en plus fréquents et intenses. "Ça traduit la poursuite du réchauffement climatique. Ce qui était exceptionnel devient de plus en plus habituel", explique François Jobard, prévisionniste à Météo-France.

Résultat, dans les vergers du Pays Basque, on s'inquiète de voir des cerisiers déjà bourgeonner. "Là, on voit les bourgeons qui sont gonflés, qui pointent. Si on n’a pas suffisamment de froid en hiver, on peut avoir par la suite des floraisons très étalées, pas homogènes, et donc derrière ça ne donne pas une bonne récolte", déplore Maryse Cachenaut, productrice de cerises.

Pourtant, pas de froid en vue dans les prochains jours. Si le sable saharien attendu ce jeudi ne freine pas trop le mercure,

on pourrait même dépasser le record de douceur pour une première quinzaine de février dont la première place date de 2002, avec une température moyenne de 9,51°C.