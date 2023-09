VIDÉO - Météo : une semaine de chaleur... tardive

Sur la plage d'Ouistreham (Calvados), le soleil tape et le thermomètre grimpe jusqu’à 30°C. C’est exceptionnel en Normandie. "C'est étouffant, on a beaucoup de mal à respirer", souffle une passante dans la vidéo en tête de cet article. Certains Ouistrehamais apprécient cette chaleur et comptent bien profiter de ces vacances tardives. "Dommage que ça n'arrive qu'en septembre, mais c'est top, on apprécie de profiter de ces chaleurs après le travail", confie Aurélie assise sur la plage.

Pieds dans l’eau, maillot de bain et cheveux mouillés, il y soufflerait presque un air de vacances. Chez certains restaurateurs, le téléphone n’arrête pas de sonner. Les réservations s’enchaînent. La chaleur est aussi bon signe pour les glaciers.