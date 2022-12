Neige et pluies verglaçantes : Évelyne Dhéliat fait le point sur les alertes

Arrivée imminente de la neige en plaine. Bison Futé a appelé les automobilistes à la prudence, Météo-France ayant placé 33 départements en vigilance orange pour neige et verglas, à partir de ce mardi soir et toute la journée de mercredi. Le trafic aérien devrait être, lui aussi, "fortement perturbé" mercredi au départ et à l'arrivée des aéroports parisiens d'Orly et de Roissy, selon la Direction générale de l'aviation civile qui invite les passagers à reporter si possible leur voyage.

Selon les prévisions d'Evelyne Dhéliat, "entre 20h et 23h, la pluie va arriver à l’intérieur des terres bretonnes et là, le problème, c’est que ce seront des pluies verglaçantes. Et puis on attend la neige en Normandie à partir de minuit", explique la cheffe du service météo de TF1 dans la vidéo du JT de 20H en tête de cet article.