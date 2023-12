VIDÉO - Neige instable : comment les stations déclenchent des avalanches pour sécuriser les pistes

Une météo ensoleillée et de la neige fraîchement tombée sur les massifs. L'envie d'aller skier va en démanger plus d'un ce week-end. Mais attention ! Les récents épisodes météo ont accentué les risques d'avalanche.

Il ne reste que quelques heures pour sécuriser la montagne avant l'arrivée des premiers skieurs dans la station d'Avoriaz (Haute-Savoie). Dès l'aube, les pisteurs déclenchent des avalanches par précaution, pour éviter que les plaques de neige sur les cimes ne dévalent sur les skieurs. La montagne a subi beaucoup d'événements climatiques en peu de temps : fortes pluies, écarts de températures, puis quarante centimètres de neige en quelques jours. "C'est le volume de neige qui donne l'instabilité du manteau neigeux, qui provoque des avalanches. Du coup, on doit les déclencher", explique le directeur des pistes d'Avoriaz, dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Pour guider les skieurs vers des voies sécurisées, ces professionnels balisent toutes les pistes du domaine. Et il faut faire vite, car quelques centaines de mètres plus bas, les premiers touristes sont déjà là, en train de s'équiper. C'est aussi le top départ de la saison pour les restaurants, qui s'attend ce weekend à voir beaucoup de clients de la région, avant le déferlement prochain des vacances de Noël. Avec un risque d'avalanche estimé à 3 sur 5, les nombreux skieurs déjà présents sont appelés à la vigilance, et à éviter tout hors-piste.