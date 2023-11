VIDÉO - Neige précoce dans les Alpes : deux stations déclarent la saison de ski ouverte

Elles devaient être les premières à ouvrir, le 25 novembre prochain. Quelques pistes ont finalement accueilli les premiers skieurs dès ce samedi matin. Les stations de haute altitude de Tignes et de Val Thorens ont décidé de lancer la saison d’hiver avec une semaine d’avance.

Chausser les skis et retrouver l’ivresse des sommets, ils étaient tous impatients. Pour ces skieurs, impossible de ne pas profiter de l’ouverture anticipée de ces quelques pistes. "Depuis mars, j'ai envie de skier, j'ai vu sur Instagram la réouverture de Val-Thorens, c'est incroyable, je suis trop content", explique un jeune homme enthousiaste dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Il y a trente centimètres de neige dans la station, voire jusqu’à un mètre en altitude. Même si seulement un quart du domaine skiable a ouvert pour ce premier jour, ces amis Marseillais rencontrés par notre équipe n’ont pas hésité à faire le voyage : "On se régale ! Franchement, c’est trop cool !".

Ça permet aussi d'informer le marché, et de dire que la neige, il y en a en quantité Jérôme Grellet, directeur des remontées mécaniques de Val Thorens

Située à 2.300 mètres d’altitude, Val Thorens jouit du statut de plus haute station d’Europe. Cette ouverture avant la date officielle permet aussi de rappeler qu’ici, la neige est chaque année présente en abondance. L'ouverture partielle permet un rodage de la station et des équipes, explique le directeur général des remontées mécaniques. "Et puis ça permet aussi d'informer le marché, et de dire que la neige, il y en a en quantité, et qu'on peut ouvrir même avant la date", souligne Jérôme Grellet.

Même si Manila Micci n’ouvrira les portes de son hôtel que le week-end prochain, elle installe à la hâte un espace restauration sur la terrasse. Il faut allumer les braseros, préparer les grillades et garder un œil sur les réservations qui affluent déjà par centaines. L’ouverture anticipée de ce domaine, ainsi que de celui de la station de Tignes, lancent donc la saison de ski. Elle se terminera en principe le 5 mai prochain.