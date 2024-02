VIDÉO - "On a eu le nez fin" : le soulagement des skieurs après le retour de la neige sur le Massif central

Dans le Massif central, la neige est enfin de retour après des semaines d'attente. Depuis 48 heures, elle tombe abondamment sur les stations. De quoi faire le bonheur des skieurs qui commencent tout juste leurs vacances.

Qu'importe si le temps est encore un peu gris, car tout le reste est blanc. Dans la station de Super-Besse (Puy-de-Dôme), les vacanciers retrouvent immédiatement des couleurs. Alors ce samedi, plus d'un tiers des pistes sont enfin ouvertes. Et avec de nouvelles chutes de neige depuis ce samedi matin dans le Massif central, le domaine skiable continue d'en ouvrir de nouvelles. "C'est vraiment magique pour le début des vacances", se réjouit une femme, skis chaussés aux pieds. "En plus, le soleil devrait arriver cet après-midi !" "C'est de la bonne neige, il ne fait pas trop froid, c'est super", lance un autre vacancier.

"Maintenant, il va falloir qu'on skie comme des pros"

"On va parfois atteindre un mètre de neige sur certaines pistes", déclare Matthieu Escalle, directeur du service des pistes de la station auvergnate, dans le reportage du 13H à retrouver en tête de cet article. "Pour les deux semaines qui arrivent, c'est l'idéal." Résultat : certains touristes tout juste arrivés ont bien conscience de leur chance. "On a eu le nez fin !", plaisante l'un d'entre eux, venu du Maine-et-Loire, à plus de 400 kilomètres d'ici. "Maintenant, il va falloir qu'on skie comme des pros", ajoute pour sa part une femme prête à dévaler les pistes.

En attendant, sur les routes de la station, on redouble d'attention pour le chassé-croisé des vacanciers. "C'est du pain béni aujourd'hui, même s'il y a du boulot", sourit Jean-Louis Delquaire, responsable de la circulation et du stationnement à Super-Besse. Avec une cinquantaine de centimètres de neige fraîche au bas de la station, cette fois, c'est certain, personne ne va bouder son plaisir. Et sûrement pas les restaurateurs, loueurs et moniteurs de la station, heureux, eux aussi, que la neige soit enfin au rendez-vous.