VIDÉO - "On en profite à fond" : les vacanciers savourent le retour de la chaleur dans le Nord-ouest

Sur la plage d'Agon-Coutainville (Manche), on connaît le même soulagement de voir enfin le soleil apparaître, cette après-midi. "L'été est là, on en profite à fond et on oublie les mauvais jours", sourit une vacancière dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article. Les restaurants avec terrasses font le plein. En juillet, Corinne Vocisano, gérante du restaurant Le Grand Herbet a perdu 30% de son chiffre d'affaires.