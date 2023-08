VIDÉO - "On était limite en liquidation" : près de deux mois après le séisme, La Laigne reprend vie doucement

La Laigne est devenue un village fantôme depuis le séisme. Quelques rares habitants peuvent encore dormir dans leurs maisons. D'autres n'ont toujours pas été relogés. Michel doit dormir dans son fourgon, faute de solution. "C'est ma chambre depuis un mois et demi pratiquement", raconte-t-il dans la vidéo en tête de cet article. Et pas moyen de compter sur son assurance. "On est sans nouvelles et quand on est dans l'attente, c'est le plus long, c'est ce qu'il y a de plus difficile à supporter", poursuit le sinistré. Dans le département, il reste encore près d'une soixantaine de familles à reloger.