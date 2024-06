En Isère, on est toujours sidérés par les images de la Bérarde, engloutie sous une gigantesque coulée de boue et de roches ce week-end. Ce lundi, l'équipe du 13H a pu accéder à un autre hameau de Saint-Christophe-en-Oisans très lourdement touché. Les dégâts sont nombreux et des maisons ont été totalement dévastées.

Encore ce lundi matin, pour atteindre Saint-Christophe-en-Oisans (Isère), il nous faut prendre un hélicoptère. Après quelques minutes de vol, sur place, Damien Ruggeri, un agent de la mairie revient dans ce hameau difficile d'accès pour la première fois. "L'eau est entrée, je n'arrive pas à voir à quel niveau", dit-il en constant que le frigo a été renversé.

Dans la maison voisine, par chance les habitants n'étaient pas chez eux au moment de la crue torrentielle qui a frappé le village. "Les fenêtres, les huisseries, ont lâché avec la puissance de l'eau. Il y a du sable et des matériaux jusqu'au plafond", détaille Gérard Turc, un riverain, qui avait alerté sur les risques de crue.

Cet habitant demandait des travaux, une digue de protection. Comme d'autres, il estime ne pas avoir été entendu : "On n'a plus de village, on n'a plus rien. Il n'y a plus de vie, on ne sait pas comment ça va se reconstruire. Il y a une activité économique, touristique et humaine qui n'existe plus."

De retour dans le centre de la commune, son maire fait les cent pas et tente tant bien que mal de répondre à toutes les sollicitations.

Ce lundi, l'espoir repose sur les équipes qui tentent de déblayer la route. Dans la seule épicerie du coin, pas encore de pénurie. Le département de l'Isère prévient qu'un sentier devrait être praticable pour les riverains d'ici mardi soir.