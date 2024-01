VIDÉO - "On n'était pas prêts du tout" : les habitants de l'Hérault surpris par la neige

La neige est tombée en abondance dans le département de l'Hérault. Par endroit, le sol est recouvert par 60 cm de neige. Les chutes ont surpris les habitants peu habitués aux paysages figés par le givre.

Toute la journée, des agents déblaient une route du hameau de Douch, à Rosis, en urgence. Des branches, voire des arbres, sont tombés sous le poids de la neige. "On n'était pas prêts du tout à ce qu'il y ait autant de neige en si peu de temps, c'est pas commun", commente un agent réquisitionné pour déblayer. Ces chutes d'arbres ont sectionné une ligne électrique. Résultat, les habitants sont coupés du monde. "C'est l'isolement", commente l'un d'eux en attendant que la neige soit dégagée. "Il n'y a pas d'électricité, ça bloque tout. On n'a pas d'eau non plus puisque l'eau marche avec l'électricité", détaille-t-il.

Phénomène rare, le nord de l'Hérault s'est retrouvé plongé sous une épaisse couche de neige, jusqu'à 60 centimètres par endroit. Certains axes routiers ont été fermés pendant plusieurs heures. Des automobilistes sont pris de court. En vitesse, ils équipent leur voiture de chaînes neige pour continuer à avancer.

L'alerte orange a été levée mais les températures restent basses, avec un risque de verglas.