VIDÉO - "On regarde la météo en permanence" : les sinistrés du Pas-de-Calais angoissés par la tempête Gerrit

La tempête Gerrit, qui souffle déjà en Bretagne et en Normandie, doit toucher les Hauts-de-France. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, les habitants craignent de nouvelles inondations, alors que les dégâts provoqués par celles de l'automne sont encore visibles. Une équipe du 20H de TF1 a rencontré des sinistrés, tous appréhendent ce nouveau coup de vent.

Le long des routes du Pas-de-Calais, le lit des rivières de l’Aa et de la Canche menace à nouveau de déborder. Dans le village d’Erny, Francis scrute avec attention le niveau de l’eau, de la pluie est annoncée dans les prochaines heures. "On ne dort plus bien car dès qu'il se met à pleuvoir, on se réveille, on veut savoir comment ça va se passer", angoisse-t-il. Début novembre, son pavillon a été ravagé par les inondations. À l’intérieur de son domicile, l’eau est montée à plus d’un mètre. Tout est à refaire.

Je ne vois pas l'intérêt de rester ici. Un sinistré du Pas-de-Calais

C’est une course contre-la-montre face à l’humidité. Il faut assécher les murs pour éviter la prolifération de la moisissure. "On a vu l'eau remontée depuis le début des événements, on est donc très attentif à la météo", assure dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article, Pierre Malvy, technicien spécialisé en décontamination et intervention après sinistre.

À quelques kilomètres de là, Stéphane est fataliste. Sa maison est insalubre, rongée par les champignons, il souhaite la raser. "Je ne vois pas l'intérêt de rester ici, regrette-t-il. L'hiver ne fait que commencer, il peut pleuvoir autant qu'il veut, je ne vis plus dedans, j'ai tout perdu." Même constat dans les champs. L’eau ne s’écoule pas, entraînant des retards pour les récoltes à venir. "On regarde la météo en permanence, normalement tout devait être semé fin novembre", déplore Stéphane Bayard, agriculteur à Serques (Pas-de-Calais).

Avec le passage de la tempête Guerrit, des perturbations sont attendues dans tout le département. Cette nuit, les niveaux des cours d’eau seront étroitement surveillés.