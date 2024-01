VIDÉO - "On va passer l'intérieur au karcher" : après la décrue, les habitants du Pas-de-Calais face à la boue

Dans le Pas-de-Calais, en attendant l'arrivée du froid, la décrue se poursuit toujours aussi lentement. Sauf que, pour les riverains du fleuve Aa, la boue a remplacé l'eau, qu'il faut désormais nettoyer.

Dans le Pas-de-Calais, les quartiers à proximité du fleuve Aa, enfin en décrue, sont sous la boue. Les murs des maisons, devenus bicolores, témoignent du niveau de l’inondation, qui a atteint plus d’un mètre à certains endroits. Désormais, à Blendecques, les sols des habitations sont ravagés. "Il reste un centimètre de boue maintenant que l'eau est repartie", déplore Franck Normand, un habitant de la commune. Prochaine étape : nettoyer les sols de fond en comble. "On va passer l'intérieur au karcher, comme on l'a fait le 11 novembre dernier", ajoute-t-il.

Le taux d’humidité reste très élevé partout dans sa maison, provoquant des dégâts sur ses produits électroménagers pourtant flambant neuf, mais qui n'ont pas résisté aux inondations. "La vie continue. C'est ce qu'il faut se dire. C'est dur, mais bon...", lâche Franck, les larmes aux yeux devant son sous-sol rempli de boue. Heureusement, il peut compter sur sa famille et ses amis, qui sont venus aider dès neuf heures ce samedi matin. "C'est pire encore que la fois dernière", assure une proche.

"On espère ne plus jamais revoir ça"

À un quart d’heure de là, les allées d’un camping à Remilly-Wirquin, dans le Pas-de-Calais, sont à nouveau visibles, tout comme les dégâts causés par la crue. Le lieu n’a rien à voir avec la situation au même endroit il y a 48 heures. Même chose pour un pâturage à Wavrans-sur-l'Aa. "C'est une catastrophe. On espère ne plus jamais revoir ça", rapporte une passante.

Dans la commune aussi, l'eau a laissé place à la boue, et les jardins sont à nouveau visibles, mais gorgés d’eau. "Les sols sont saturés donc il n'y a pas d'évacuation par le sol. Pour le moment, on va éviter de marcher dedans sinon on risque de s'enfoncer", décrit Germain Lefebvre, propriétaire d'une maison à Wavrans-sur-l'Aa. Des routes qui avaient été fermées jeudi soir sont aujourd’hui rouvertes. Cependant, de nombreux champs restent méconnaissables, et si la décrue se poursuit dans le département, la baisse des niveaux dans certains secteurs va nécessiter plusieurs jours, selon Vigicrues et l'organisme chargé des canaux et fossés. L'Aa, la Lys Plaine et la Canche restent classées en vigilance orange.