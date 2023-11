"On va passer une journée extraordinaire" : euphorie en Savoie, après des chutes de neige exceptionnelles

Ces chutes de neige ont surpris les habitants de la station, pour leur plus grand bonheur. "Pour un 11 novembre, c'est assez inédit ! On ne s'y attendait pas, mais on est content et on va aller se balader cette après-midi, en profiter", sourit un promeneur. Malgré la saison, les flocons ont commencé à tomber sur Les Saisies depuis plusieurs jours déjà. Le manteau neigeux grimpe désormais à 66 centimètres, du jamais vu depuis sept ans pour un 11 novembre dans la commune.

Face à cet hiver précoce, le chasse-neige est déjà de sortie, et ce depuis cinq heures du matin, de quoi se "mettre en jambes", sourit son conducteur. Le planter de bâton a aussi commencé, pour préparer la toute première piste. "Tout de suite, c'est un décor d'hiver : pour les yeux, c'est beau, et pour le travail, c'est beaucoup plus plaisant", constate l'agent à l'œuvre.

Les premiers skieurs ont déjà inauguré les pistes. "Cela fait toujours plaisir de faire son activité préférée", se réjouit l'une d'entre eux. "On se croirait vraiment dans des conditions de mois de janvier, donc c'est une chance pour les jeunes et les moins jeunes", souligne un autre, les lunettes de ski déjà campées sur le front.