D'importants orages se sont abattus sur le Médoc durant la journée de mardi. Les garagistes sont débordés par le nombre de réparations à opérer. Dans les champs, les producteurs doivent aussi faire face à d'importants dégâts.

Des intempéries qui ont fait de nombreux dégâts. Pare-brises cassés, tôle déformée... 24 heures après le passage de la grêle dans le Médoc, les experts procèdent déjà aux premières constatations. "On va regarder la taille et le nombre des impacts, précise Cyril Cameleyre, spécialiste automobile au centre Expad 33, en Gironde. En fonction, la pièce peut rester réparable, y compris économiquement." Les victimes n'ont que cinq jours pour déclarer leur sinistre. Conséquence : l'agenda de ce professionnel est complet pour les prochaines semaines. "On a reçu une soixantaine de missions ce matin", précise ce dernier.

S'adapter pour ne pas perdre d'argent

Pour Bertrand Texeraud, arboriculteur, les dégâts sont plus graves : sa serre en verre a été dévastée par les grêlons. "Toute la journée, on entend les verres tomber", assure-t-il dans le reportage du 20H à retrouver en tête de cet article. Mais, face à la complexité du chantier, seul un spécialiste peut intervenir. Il est attendu en fin de semaine prochaine. "C'est technique, car on travaille en hauteur, on n'a pas de filets de sécurité, le verre est ultra-coupant, souligne Bertrand Texeraud. Je vais être obligé de condamner ma serre pendant six mois."

Les agriculteurs font aussi face à d'importants dégâts. Romain Benard, gérant de "La Benarderie", à Hourtin, lui, a perdu 50% de sa récolte. Pour limiter les pertes financières, il a lancé un appel sur les réseaux sociaux. Il vend ses myrtilles à moitié prix et du jour au lendemain, la fréquentation a été multipliée par trois. "C'est du gagnant-gagnant, précise le professionnel. Les gens vont pouvoir faire plus de confiture ou des gâteaux. Et pour moi, ça sera une perte financière un peu moins importante que celle que j'avais prévue." Du jour au lendemain, avec cette promotion, la fréquentation du lieu a été multipliée par trois.

La situation peut encore s'avérer plus compliquée lorsque des escrocs profitent aussi de ces moments de tristesse. À Naujac-sur-Mer (Gironde), un homme a été abusé et a perdu 2800 euros pour le changement d'une vingtaine de tuiles. "J'étais paniqué avec la flotte et tout ça", précise ce dernier. Sur une seule matinée, les gendarmes locaux ont contrôlé trois véhicules venus faire du démarchage sur la commune, alors que cette pratique est interdite. Le cas échéant, les autorités donnent quelques conseils, tels que de toujours exiger une carte professionnelle et ne jamais payer dans l'urgence.