VIDÉO - Orages : métro inondé, branches et toit arrachés... Les images de la tempête à Paris

Un pan de la toiture de la piscine de Montreuil (Seine-Saint-Denis) en travaux s'est envolé. Il a été retenu de justesse par des filets. "On a une partie de la toiture qui se retrouve dénudée. On va à nouveau sécuriser, on va remettre en place un filet de protection, on va renforcer le filet existant pour éviter que ça ne se reproduise", indique Isabelle Louis, directrice des bâtiments à Est ensemble.

À Pontoise (Val d'Oise), ce sont des piscines... gonflables, cette fois, se sont envolées. Dimanche soir, en quelques minutes, Paris s'assombrit et l'orage s'abat.