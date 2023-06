VIDÉO - Des rues transformées en torrents de grêlons : les images de l'orage dans le Pays Basque

Une nouvelle soirée d'intempéries a agité l'Hexagone, au lendemain d'orages déjà impressionnants.À 1000 kilomètres de là, dans le département du Nord, un conducteur filme la route inondée par le déluge. Impossible d'aller plus loin, comme le montre la vidéo en tête de cet article. À Nœux-les-Mines, l'eau s'est infiltrée dans une maison. Son niveau a atteint 20 centimètres en quelques minutes. "On va mettre quelques jours à nettoyer et quelques jours à enlever l'odeur", se plaint une occupante du logement concerné.