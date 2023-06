VIDÉO - Orages : dans le Sud-Ouest, un déluge et des dégâts considérables

Depuis mardi, les vents violents ont fait trois victimes, et les pompiers sont intervenus plus de 300 fois dans tout le département, comme ici, en pleine nuit, pour secourir une dame prise au piège dans sa voiture, au milieu du courant, impitoyable. "On l'a sauvée, elle est hors de danger, plus de peur que de mal", se réjouit le sergent-chef des pompiers Sébastien Korta. "C'est des sauvetages qui sont quand même assez inédits, heureusement."

À 40 km de là, c'est dans le Gers que la tempête a frappé plus tôt dans la soirée. Un agriculteur y a perdu une partie de sa ferme. "On refera, on reconstruira, c'est pas un souci, mais bon ça fait quand même quelque chose", témoigne-t-il, la voix étranglée par l'émotion. La situation pourrait encore empirer pour certains habitants. Au total dans le secteur de Miradoux, 150 toitures ont été arrachées mardi soir.