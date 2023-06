VIDÉO - Orage à Lyon : les images impressionnantes d'un mois de pluie tombé en à peine deux heures

"Il y avait plein d'eau", témoigne une Lyonnaise au micro de TF1, "on aurait eu une barque, ça aurait été très bien". Une autre abonde : "C'était très fort, on ne voyait pas, ça faisait un mur de pluie et de grêle". Pendant plusieurs heures, trois casernes de sapeurs-pompiers ont été saturées d'appels téléphoniques. Entre 19h30 et minuit, plus de 800 appels ont été recensés par les services d'incendie et de secours de Lyon et du Rhône (SDMIS 69).

Ce dimanche matin encore, de nombreuses opérations de pompage se poursuivaient dans les sous-sols d'immeubles inondés, particulièrement au sud de l'agglomération. La vigilance jaune a été maintenue pour le Rhône, comme pour cinquante départements de la moitié sud de la France.