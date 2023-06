VIDÉO - Orages violents : l'eau est montée jusqu'à 1,60 mètre dans ce village de la Drôme

De fait, la solidarité s'organise et tout le monde se retrousse les manches. Après la fin des opérations de pompage des pompiers dans la soirée et une courte nuit, les habitants s'affairent pour tenter de sauver ce qui peut l'être. "On ne calcule pas là. On vient, on aide et on fait ce qu'il faut", souligne l'un d'eux en enlevant la boue du fond d'une cave.

Face à l'ampleur des dégâts, le maire de Séderon va demander à ce que l'état de catastrophe naturelle soit déclaré dans son village.