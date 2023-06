VIDÉO - Déluge de grêle et pluies diluviennes : le sud de la France subit à nouveau de violents orages

Samedi soir, déjà, de violents orages avaient provoqué d'importantes précipitations dans le département du Rhône, et notamment à Lyon. Dans le VIIe arrondissement, le faux plafond d'une école s’est effondré après que l'équivalent d'un mois et demi de pluie s'est abattu en l'espace de deux heures. Le gymnase et la cantine ont été inondés, et six classes seront fermées à partir de ce lundi.

Ailleurs dans la ville, des opérations de pompages ont dû être menées dans certains parkings, où l'eau s'est engouffrée. "On a à peu près 500 mètres cubes à récupérer", explique le lieutenant-colonel Roland Chomette, pompier du Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours de la métropole de Lyon et du Rhône (Sdmis69). "C'est pour ça que vous voyez ces installations de grande dimension, avec des pompes de 120 mètres cubes par heure."