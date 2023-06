VIDÉO - Orages violents, inondations : comment les villes s'adaptent aux phénomènes météo extrêmes

D'importants travaux visant à agrandir le lit de la rivière ont depuis été lancés pour absorber les prochaines pluies torrentielles. Coût total pour la métropole Marseille-Aix : 7,5 millions d'euros. "Avant, on n'avait que du béton et du ciment", explique Didier Réault, vice-président délégué à la prévention des inondations, en nous montrant les berges. "On en a enlevé les deux tiers, c'est-à-dire 40.000 mètres cubes, et on va encore descendre de 2 m ou 2,50 m pour se retrouver au niveau du cours d'eau et permettre au trop-plein de pluie de s'infiltrer au plus près de là où elle tombe."