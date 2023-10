VIDÉO - Ouragan Otis au Mexique : comment expliquer des vents de 300 km/h sur Acapulco ?

Otis fut d'abord une tempête tropicale. Le vent soufflait en rafales, les pluies étaient très intenses. C'est au large d'Acapulco que le phénomène s'est accentué, en quelques heures. Otis s'est transformé en ouragan de force maximale 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson, et a touché terre avec des vents de plus de 270 km/h. Otis "est l'un des ouragans à intensification la plus rapide jamais enregistrés", d'après l'Organisation météorologique mondiale, selon qui il n'a été dépassé de ce point de vue que par Patricia en 2015. Une chaleur extrême des eaux du Pacifique, plus de 31 degrés, fait partie des causes principales avancées par les scientifiques.