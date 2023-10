VIDÉO - Pêche à pied en Bretagne : merci les grandes marées !

Pour profiter des grandes marées, rien de mieux que de prendre un peu de hauteur. La mer s'est retirée, et l'estran se dévoile à perte de vue. C'est un spectacle éphémère dont on ne se lasse jamais. La côte prend alors des allures de désert, comme on peut le voir dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Beaucoup de roches sont découvertes et les pêcheurs partent loin pour chercher des huîtres et des moules. Ils n'en trouvent d'ailleurs pas forcément, et reviennent plutôt avec des étrilles, une variété de crabe.