VIDÉO - Plages, restaurants : le bassin d'Arcachon prêt pour un week-end estival... au mois d'octobre

Sur la jetée, les bateliers ajoutent des traversées en direction du Cap Ferret. Normalement, à cette période de l'année, "on jongle entre les jours de mauvais temps, de tempête, de brouillard", raconte, dans le reportage en tête d'article, le responsable des bateliers d'Arcachon Thibault Barrière. Il assure que les clients "sont au rendez-vous" ces derniers jours.

Quand certains naviguent sur le bassin, d'autres plongent pour le nettoyer. En tout, 200 participants se regroupent aujourd'hui pour une opération unique dans le pays. "On aura les déchets des badauds, on va sûrement retrouver des téléphones, des pulls, du matériel de pêche. On va retrouver pas mal de choses", explique Olivier Linardon, responsable des nettoyeurs du bassin d'Arcachon accompagné de ses volontaires.