VIDÉO - Pluies et grandes marées : le Finistère reste en alerte à double titre

Le département du Finistère est en alerte orange aux crues et aux vagues-submersion. Après les pluies de ces derniers jours, on redoute l'effet des grandes marées de ce week-end. À Quimperlé, le niveau de la rivière a déjà débordé.

Le quai est encore trempé ce samedi matin. La Laïta, la rivière qui traverse Quimperlé (Finistère), a débordé cette nuit. À cinq heures, Michelle était sur le pas de sa porte pour surveiller la crue. Trois heures plus tard, elle est soulagée. "Quand je vois que ça commence à descendre, il n'y a plus à avoir peur", explique-t-elle dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Habitante des quais, elle se dit "très tributaire ici, des marées, et évidemment de la pluie et des grandes marées". Moins chanceux, le restaurant voisin a été inondé au niveau de ses caves, pour la deuxième fois en deux mois.

Ici, les crues sont fréquentes, et les habitants sont toujours sur le qui-vive. L'eau redescend, mais l'accalmie sera de courte durée. Avec un phénomène de grande marée, la Laïta pourrait à nouveau atteindre les quais en fin de journée. Les routes vont être fermées, et les agents de voirie resserrent les barrières anti-crues. "Ça nous permet pour la prochaine crue de ce soir d'être sûrs qu'on n'a pas de nouvelles surprises", explique un agent.

Le département reste en vigilance orange pour crues, mais aussi pour vagues-submersion dès cet après-midi. Prudence donc sur la côte, des coefficients à 110 sont attendus dimanche et lundi.