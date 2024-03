VIDÉO - Plusieurs départements en vigilance : les images du grand retour de la neige

Après la Haute-Loire et la Loire, les départements de la Lozère et de l'Ardèche ont été placés en vigilance orange neige et verglas à partir de ce dimanche matin. Une alerte orange aux avalanches a par ailleurs été émise pour les Hautes-Alpes, la Savoie et les Alpes-Maritimes. Dans ce dernier département, la route qui mène à la station Isola 2000 a été coupée par précaution.

Avec 30 cm de neige attendus à Yssingeaux (Haute-Loire), on craignait de ne pas pouvoir rouler ce dimanche matin. Bonne nouvelle, cela circule finalement, mais pour beaucoup, le programme a été allégé aujourd'hui. "C'est le retour à la maison et au canapé. On ne bouge plus avec ce temps", confirme un retraité dans la vidéo de TF1 en tête de cet article. Les déneigeuses sont sur le pont depuis 4 h ce matin, et elles vont continuer de tourner toute la journée, voire sans doute ce lundi.

Salage préventif en Isère

Pendant ce temps, à Saint Etienne, dans le département limitrophe de la Loire, la neige n'a pas empêché de courageux joggeurs de maintenir leur session dominicale. "On est super bien, il n'y a personne", assure l'un d'eux. Tandis que son voisin affirme que "la neige mouille moins que la pluie". Il ajoute : "C'était dur d'y croire, mais elle est bien là. On ne pensait pas, hier il faisait quand même quatorze degrés !".

Il faut dire que la neige se déplace lentement vers l'est. L'Isère ne sera touchée qu'en milieu d'après-midi. Mais avec un dernier dimanche de chassé-croisé sur les routes, le salage préventif est indispensable pour les patrouilleurs du département. "Avec les touristes même, qui ne sont pas forcément à même de bien connaître la conduite en zone de montagne. Et si, les conditions sont amenées à se dégrader, là, ça va vraiment devenir problématique pour tout le monde", explique Arnaud Aumont, adjoint technique des routes.

En altitude, plus au sud, 50 centimètres de neige sont déjà tombés à Isola 2000 (Alpes-Maritimes). Conséquence, la route qui mène à la station est fermée et le risque d'avalanche est à son niveau maximal de cinq sur cinq. Les sept départements en vigilance orange devraient le rester au moins toute la journée.