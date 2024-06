Il faut se pincer pour y croire, mais il a fait beau ce lundi 24 juin sur l'ensemble du territoire. Mais jusqu'à quand cela va-t-il durer ?

Difficile d'y croire, mais le soleil était enfin de retour ce lundi 24 juin, après de longues, très longues semaines de pluie. Dans l'après-midi, à Bordeaux, le thermomètre affichait 30°C. Ce qui a ravi les riverains : "Ça fait huit mois que dans la région, on a un temps un peu douloureux. Et là, premier signe de vrai soleil, je pense que ça va durer. Donc, on est bien", lance l'un d'eux dans le reportage du 20H de TF1 visible en tête de cet article. "J'ai bien envie d'aller me baigner", ajoute une jeune fille. Certains ont joint l'acte à la parole et se sont rafraichis dans les fontaines de la ville.

Il y a un petit regain d'énergie pour acheter des vêtements vraiment d'été et se faire plaisir. Arthur Ouinet, gérant d'un magasin de vêtements

Du côté des restaurants, à midi, les terrasses étaient pleines. Pour les clients, pas question d'oublier les lunettes de soleil. "La dernière fois qu'on les a sorties, c'est sous Giscard. Donc là, effectivement, j'ai eu du mal à les trouver. Elles sont là maintenant et je pense qu'elles vont rester sur ma tête toute la journée", ironise l'un d'eux.

Le retour des consommateurs est une bonne nouvelle pour Yves Jacquemoire, serveur au "Skull Miroir". "On a deux lignes sur trois de pleine, hier, on n'avait qu'une seule ligne éparpillée sur la terrasse. On va en profiter à fond. Et chaque occasion va être bonne pour faire plaisir aux gens", affirme-t-il. Et d'ajouter : "Le soleil est très bon pour les affaires, surtout l'été".

Dans les boutiques, c'était le grand déménagement. À seulement deux jours des soldes, Arthur Ouinet, gérant du magasin de vêtements "L'Île Bleue", a transformé sa vitrine. "On ajoute les maillots de bain, des shorts, des lunettes de soleil, des casquettes. Il y a un petit regain d'énergie pour acheter des vêtements vraiment d'été et se faire plaisir", explique-t-il.

Pendant ce temps, sur les quais de Garonne, on prépare déjà la fête du vin. Le beau temps rend aussi le travail plus facile. "Pas de sol mouillé, on peut travailler en hauteur plus en sécurité. C'est plus sympa que le soleil", admet Olivier Debehogne, agent signalétique chez Connect. Tandis que dans les parcs, beaucoup recherchaient un peu de fraîcheur. Un travailleur a même délocalisé son bureau pour l'installer sur un coin d'herbe. "Ça permet de changer un petit peu le quotidien. Plus le cadre est agréable, plus on est efficace au travail", assure-t-il.

Mais attention, cette parenthèse ensoleillée ne durera qu'un temps. La pluie sera de retour dès ce week-end.