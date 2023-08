VIDÉO - Pourquoi le thermomètre va grimper ? Les explications d'Évelyne Dhéliat

En montagne, les vacanciers en ont aussi fait les frais. À Combloux, la température atteint les 30°C à plus de 1000 mètres d'altitude. Ce n'était pas prévu au programme. Partis en randonnée de bonne heure, des sportifs ont dû redoubler d'efforts.

La vague de chaleur est partie pour durer et s'étendre au nord et à l'est. Ce week-end, le sud, en rouge sur la carte, devrait frôler les 40°C et peut-être les dépasser lundi et mardi prochain. Ce nouvel épisode s'annonce comme le plus chaud de l'été 2023.